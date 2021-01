La Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) va lancer un appel à candidatures pour une nouvelle chaîne de télévision généraliste au Togo.

L’opérateur devra diffuser ses programmes par satellite et les commercialiser via un décodeur.

Outre la télévision publique (TVT), les téléspectateurs ont accès à plusieurs chaînes privées.

En outre deux bouquets via décodeurs sont disponibles, Canal+ et New World qui diffuse une chaîne consacrée à l’actualité togolaise et des programmes étrangers (BFM, RTI, France 2 …).

L’appel à candidatures sera lancé le 18 janvier.

Le marché est cependant étroit. Les ressources publicitaires sont très limitées. Le futur opérateur ne pourra compter que sur les revenus générés par les abonnements. A moins que son réseau couvre aussi d’autres pays.

Enfin, le développement de l'IPTV en Afrique est un vrai challenge pour les opérateurs classiques.