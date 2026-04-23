La qualité au dessus de tout

L'opérateur portuaire Lomé Container Terminal (LCT) vient de relancer son dispositif de service clientèle, avec pour objectif d'améliorer significativement la performance logistique au port de Lomé, rapporte La Nouvelle Tribune.

Lomé Container Terminal est le terminal à conteneurs du Port Autonome de Lomé, géré par le groupe MSC - Mediterranean Shipping Company - via sa filiale Terminal Investment Limited (TIL).

Inauguré en 2014, il est l'un des équipements portuaires les plus modernes d'Afrique de l'Ouest.

Avec une capacité de traitement annuelle dépassant 1,5 million d'EVP (équivalents vingt pieds) et un tirant d'eau de 16 mètres permettant d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde, LCT a propulsé Lomé au rang de hub régional incontournable, le seul port en eau profonde de la côte ouest-africaine à pouvoir rivaliser avec les grandes plateformes mondiales.

Cette position stratégique impose des exigences élevées. En s'alignant sur les standards internationaux, LCT entend consolider sa compétitivité face à une concurrence portuaire régionale en pleine montée en puissance, notamment Abidjan, Tema et Cotonou.