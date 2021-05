Le Coronavirus a presque fait oublier le paludisme. Il tue beaucoup plus que le Covid dont on pourra venir à bout grâce au vaccin.

Il n’existe en revanche aucun traitement pour éradiquer le palu. Cependant, Le Médium, paru mardi, a bon espoir. Grâce à de meilleurs comportements des Togolais, des protections plus robustes et un suivi des malades, il sera possible à terme de réduire considérablement le taux de mortalité. On l’espère.