Partager les atouts du fleuve Mono

Près de 500km partagés entre le Togo et le Bénin

La direction exécutive de l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) vient d’être installée, indique Togo Réveil paru vendredi.

Long d'approximativement 467 km et drainant un bassin versant d'environ 25 000 km2, le fleuve Mono prend sa source au Togo, entre la ville de Sokodé et la frontière avec le Bénin, et se dirige vers le sud.

Proche de son embouchure il forme la frontière entre le Togo et le Bénin. Finalement il se jette dans la baie du Bénin à travers un système extensif de lagons saumâtres et de lacs (dont le lac Togo).