'Pas de tolérance pour l’inefficacité'

Carlos Lopes, l’économiste originaire de Guinée Bissau, conseille le Togo dans la mise en œuvre du plan national de développement. Il est de tous les voyages de promotion de cette stratégie d’investissement, en Chine, à Londres et plus récemment à Lomé où s’est tenu un forum Togo-Union européenne.

A l’occasion de la sortie de son livre ‘Africa in Transformation: Economic Development in the Age of Doubt’, M. Lopes est interrogé par Jeune Afrique paru dimanche (N°3050).

Cet ouvrage est une réflexion sur la dynamique contemporaine africaine.

L’économiste livre son analyse. D’abord, il ne doit plus y avoir de tolérance pour l’inefficacité. Pour se développer, les pays africains doivent changer leurs mauvaises habitudes.

Ensuite, la prospérité passe par l’agrobusiness, y compris pour les Etats qui possèdent des matières premières.

La transformation agricole avec l’installation d’agro parcs est l’une des priorités du gouvernement togolais.