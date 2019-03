L’élection de Miss Togo 2019 aura lieu le 24 août prochain. Les épreuves de sélections se dérouleront en juillet.

Pour se porter candidates, les jeunes filles doivent être de nationalité togolaise, jouir d’une bonne moralité, avoir entre 18 et 24 ans, et une taille minimum de 1m70, s’exprimer correctement en français et être célibataire sans aucun engagement, ni précédemment mariée ou divorcée, précise Le Messager paru ce jour.