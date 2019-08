Un recensement de la population sera réalisé en novembre prochain

Selon le gouvernement, les données statistiques obtenues permettront la mise en œuvre des grands projets contenus dans le plan national de développement.

Le pays fait face à de nombreux défis démographiques, souligne Togo Matin. La population est de plus en plus jeune. Il faut penser emploi et qualité des services publics (éducation, santé …).