Le Tchad a annoncé en fin de semaine dernière avoir retiré la moitié de ses effectifs déployés au sein de la force anti-djihadiste du G5 Sahel dans la zone dite " des trois frontières ", zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

Vision d’Afrique évoque un redéploiement stratégique afin d’être plus opérationnel et plus mobile sur le terrain.