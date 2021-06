Le président et son Premier ministre ont reçu en début de semaine les représentants de la Banque mondiale et de la SFI venus au Togo pour assister à l’inauguration du Data Center et de la plate-forme industrielle.

Selon L’Economiste, paru mercredi, tous ont vanté les progrès accomplis par le pays et les opportunités qui se présentent grâce à un bon positionnement régional.