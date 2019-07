UNIR doit séduire dans les rangs de l'opposition

Certes UNIR (majorité présidentielle) a remporté les élections municipales et reste le premier parti du Togo, mais il n’est ps exempt de critiques.

Ce que fait d’ailleurs mardi Le Médium paru mardi.

‘UNIR doit redoubler d'efforts en terme de communication et de conservation de ses militants. Il doit chercher à conquérir plus de soutiens même dans les rangs de l'opposition. Ceci passera par une organisation solide, une franchise impeccable, une récompense à juste titre des efforts et exploits’, écrit le journal.