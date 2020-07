GbomaBurger est une création 100% togolaise. Un burger conçu avec un pain complet à partir de farine de manioc, de soja, d'igname et de blé. Et à l’intérieur, de la viande de boeuf, ou de mouton et des épinards, ou plus exactement des feuilles de gboma.

La recette est à découvrir dans Canal D paru jeudi.