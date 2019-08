La révision du texte régissant les manifestations est ‘une œuvre de salubrité publique’, écrit jeudi Chronique de la Semaine.

L’amélioration de la loi, qui prêtait à tant de controverses, vient à point nommé pour mettre de l’ordre et garantir la libre circulation et la sécurité des personnes ne manifestant pas et leurs biens, estime ce journal.

Pas sur que les opposants soient de cet avis.