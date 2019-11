Agbéyomé Kodjo sort l'artillerie lourde

Agbéyomé Kodjo, président du MPDD (Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, opposition parlementaire) et candidat à l’élection présidentielle de 2020, a raidi sa position à l’égard du pouvoir.

‘Nonobstant les appels et propositions de l’opposition républicaine, le pouvoir semble de plus en plus emmuré dans sa volonté d’organisation unilatérale de l’élection présidentielle. Le MPDD invite donc les populations et la diaspora à une mobilisation sans précédent pour obtenir de meilleures conditions d’organisation à même de garantir la vérité des urnes', a-t-il déclaré samedi.

Il s’est également exprimé sur la récente adoption d’un projet de loi qui donne à la Diaspora la possibilité de voter aux consultations nationales.

Les conditions définies pour ce vote montrent à suffisance l’absence de véritable volonté de permettre aux compatriotes de la Diaspora de prendre part au scrutin’, explique l’ancien Premier ministre qui parle même d’’imposture’.

Le scrutin présidentiel aura lieu au premier trimestre 2020.