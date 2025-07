Jour d'élection, jour férié

Le gouvernement a annoncé mardi que la journée du jeudi 17 juillet 2025, date du scrutin pour les élections municipales, sera fériée, chômée et payée.

L’information a été rendue publique à travers un communiqué conjoint du ministre de la Réforme du service public, du Travail et du Dialogue social, et du ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application du code électoral en vigueur, afin de permettre aux citoyens de participer librement et massivement au vote sans contrainte professionnelle ou administrative.