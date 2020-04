Célébrations assombries par le coronavirus

A défaut d’un défilé grandiose, les célébrations du 60e anniversaire de l’indépendance du Togo se sont limitées à une prise d’armes dans l’enceinte de la présidence.

Faure Gnassingbé était présent face à une garde d’honneur entièrement masquée.

Ces circonstances inhabituelles sont évidemment liées à la situation sanitaire.

Aucun rassemblement n’est en effet possible et encore moins un défilé rassemblant des milliers de participants et d’invités.

Les autorités ont donc du renoncer aux célébrations habituelles.

Mais dès que le contexte le permettra, des évènements marquant l’accession à l’indépendance du pays seront organisées. Le plus vite possible; tout le monde l’espère.