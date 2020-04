Changement de commandement

On ignore pour le moment qui dirigera cette unité

Afin de faire respecter le couvre-feu imposé pour lutter contre la propagation du coronavirus, une force de 5000 hommes composée de policiers et de gendarmes est chargé de faire respecter les disposition de l’état d’urgence sanitaire.

'Mais depuis quelques temps nous avons enregistré des incidents malheureux et graves’, indique un communiqué gouvernemental publié dans la soirée.

En d’autres termes, des bavures.

Dans ce contexte, il a été procédé ce lundi au changement du commandement de la force anti-pandémie, indique le texte.

‘Le gouvernement en appelle au professionnalisme des forces de l’ordre et saisit cette occasion pour rappeler à tous et à toutes les règles de civisme et de discipline ainsi que la nécessaire collaboration avec les pouvoirs publics en cette période particulière de lutte visant à endiguer la propagation du virus’, conclut le communiqué.