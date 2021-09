Coup de chapeau au Togo

Le Togo fait mieux que la France et l'Allemagne

La part des femmes dans des fonctions dirigeantes varie selon les pays et les régions du monde.

Elles sont très influentes en Russie (46%) et dans les pays d'Europe de l'Est et les anciennes républiques, tout comme dans les pays d'Amérique centrale.

La France est retombée à 36% en 2020.

Les pays asiatiques et africains sont moins bien classés, à quelques exceptions près, comme le Togo.

C’est ce que révèle une étude de la société Statista France.

L’influence des femme à des postes de décision est très importante avec un pourcentage de 70%, contre 41% aux Etats-Unis, 28% en Allemagne, 13% au Japon.

Le Premier ministre, la présidente de l’Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement sont des femmes.

A la présidence de la République, le cabinet a été féminisé depuis plusieurs années.

Au niveau local, des femmes maires dirigent les nouvelles communes.