De l'utilisation du maïs en politique

Le leader du MPDD, Agbéyomé Kodjo, a fait parvenir jeudi un message de Nouvel An à ses sympathisants.

‘Pour le moment je suis au champ de maïs et je suis sur que j’en sortirai bientôt (…) Les gens se moquent de moi quand je dis que je suis dans un champ de maïs. Cela m’est égal. On a oublié que l’actuel palais de la Présidence était un champ de maïs et c’est sur mon initiative que cela est devenu ce qu’il est aujourd’hui’, a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre a pris la poudre d’escampette redoutant d’avoir à affronter la justice. Il conteste les résultats de l’élection présidentielle de février 2020 dont il assure être le vainqueur.