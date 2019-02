Des auditeurs attentifs

Le Premier ministre, Komi Selom Klassou, a reçu mardi une délégation de l’association des anciens auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) dirigée par sa vice-présidente, Hélène Mazeran.

Etablissement public français, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre, l’IHED a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales. Il s’adresse à un large public de civils et de militaires, français et étrangers.

La défense, la politique étrangère, l’armement et l’économie de défense, constituent les principaux champs disciplinaires des formations, longues ou courtes, dispensées aux niveaux régional, national et international.

L’IHEDN inscrit pleinement son action dans sa mission fondatrice de renforcement de la cohésion nationale par la promotion, dans la Nation, d’une culture de défense et de sécurité nationale.

Chaque année, l’ensemble des actions de formation et d’information de l’institut concerne environ 13.000 auditeurs et participants.

‘Les propos du Premier ministre ont été intéressants pour nous. Ils nous ont permis de comprendre l’approche du Togo dans la région ainsi que ses perspectives politiques’, a déclaré Hélène Mazeran à l’issue de l’entretien.