Rubriques

Tendances:
Politique

Marchés ouverts, circulation dense : l’appel au boycott ignoré à Lomé

La capitale togolaise a affiché samedi son visage habituel malgré l’appel au boycott lancé par certaines organisations de la société civile.

Nouvel échec pour les opposants © republicoftogo.com

La capitale togolaise a affiché samedi son visage habituel malgré l’appel au boycott lancé par certaines organisations de la société civile.

En effet, le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) et Novation Internationale avaient initié l’opération dite « Togo mort », invitant la populations à rester chez elle.

Dans les rues de Lomé, la circulation est demeurée dense, les boutiques, magasins sont restés ouverts, et les marchés ainsi que les supermarchés ont connu leur affluence habituelle.

L’ambiance de la ville n’a montré aucun signe de ralentissement particulier, contredisant ainsi les prévisions relayées par les réseaux sociaux.

De fait, l’appel au boycott n’a pas trouvé d’écho auprès des habitants.

Cet échec, le énième du genre, illustre les difficultés des organisations de la société civile proches de l’opposition à mobiliser les citoyens.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Deux mois max pour élire les maires

Deux mois max pour élire les maires

Les 1 527 nouveaux conseillers municipaux élus le 17 juillet dernier prendront officiellement leurs fonctions dans un délai maximum de deux mois, a annoncé lundi Hodabalo Awaté, ministre de l’Administration territoriale.

Promotion stratégique au sein des FAT

Promotion stratégique au sein des FAT

Le colonel Mamah Agnidoufey, actuel chef d’état-major de l’armée de l’air togolaise, a été promu au grade de général de brigade aérienne par décret signé vendredi par le président du Conseil.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.