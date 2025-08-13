Rubriques

Après sa débâcle électorale, la DMP en pleine remise en question

La Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), regroupement de partis d’opposition, est sortie de son silence, mardi, après les dernières élections municipales marquées par une lourde défaite de l’opposition.

Avec seulement 19 conseillers municipaux obtenus, la coalition admet avoir du mal à digérer ce revers. « Le problème est que tout le monde est dépassé par ce qui s’est passé. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer et c’est vraiment dommage qu’on en soit arrivé là », a déclaré Gérard Adja, secrétaire général de la DMP.

Selon lui, une grande partie de la responsabilité incombe à leurs propres militants et sympathisants, qui ont boudé les urnes, contrairement aux électeurs fidèles au parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR), mobilisés en masse. 

Pour M. Adja, le véritable défi est désormais de comprendre l’attitude de la population face à un régime qui, selon lui, fera tout pour conserver le pouvoir. 

