Données centralisées

Les membres du gouvernement ont examiné mardi un projet de décret portant sur la création du Centre d'informations de police du Togo ( CIPT) et du fichier central national des données policières.

Le CIPT assurera la gestion et le traitement du fichier central des données policières commun aux services de la justice, de la police et de la gendarmerie, des Eaux & forêts et des douanes.

Ce texte, indique le communiqué publié à l’issue du conseil des ministres, s'inscrit dans la vision du gouvernement de digitaliser les processus et services publics.