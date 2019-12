L'ADDI prône la légalité

Aimé Gogué, président de l'ADDI (Alliance des démocrates pour le développement intégral, opposition), estime que l’alternance doit s'obtenir par la voie des urnes.

Heureusement.

Le parti n’a pas encore pris de décision quant à l’opportunité de présenter un candidat. En tout état de cause, pas question de boycotter le scrutin.

Les hésitations de l’ADDI peuvent se comprendre. 15 candidats sont déjà déclarés.

‘Malgré nos efforts et à cause de nos erreurs, la lutte n'a pas abouti et nous sommes là encore à nous demander ce qu'il convient de faire ou de mieux faire pour déboulonner ce régime' a- déclaré Aimé Gogué.