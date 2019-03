L'ANC proteste, mais se dit prêt à discuter

L'ANC n'a plus de représentants à l'Assemblée nationale

‘L’ANC élève une vive protestation contre le fait que le gouvernement annonce une fois encore des élections (locales) dans notre pays sans que n’aient été mises en œuvre à ce jour, les réformes politiques et électorales, que l’ensemble des populations togolaises appellent de leurs vœux comme préalables à toute nouvelle élection au Togo’, tel est le contenu d’un communiqué publié mercredi sur le site de l’Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition)

Si ce parti a boycotté les élections législatives du 20 décembre 2018, c’est justement parce que ce ‘préalable’ n’a pas été réalisé, indique le texte.

L’ANC accuse le pouvoir ‘de passer délibérément sous silence la question primordiale des réformes (…)’.

‘Dans l’intérêt de la cohésion nationale et de la paix, l’ANC demande instamment au gouvernement, de traduire dans les faits la volonté exprimée par le Premier ministre quant à l’adoption des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales en attente, et d’engager sans tarder, une initiative courageuse en vue de leur mise en œuvre effective’, indique le communiqué.

Ce parti se déclare ‘ouvert et disponible’ à discussions dans ce sens.