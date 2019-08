Le Gouverneur du Mississipi attendu au Togo

Phil Bryant (Républicain), le Gouverneur de l’Etat du Mississipi depuis 2012, sera au Togo du 11 au 14 août. L’information a été donnée en conseil des ministres mercredi.

Cette visite, explique le Premier ministre, constitue une occasion de renforcer les liens de coopération avec les Etats-Unis dans de nombreux domaines, notamment en ce qui concerne la transformation et la professionnalisation de l’agriculture.

L’Etat du Mississipi compte près de 3 millions d’habitants.

C’est un Etat agricole, voué à la culture traditionnelle du coton.

L’agriculture est toujours un secteur important de l’économie, puisque le Mississippi demeure le troisième producteur national de coton, toutefois cette culture tend à être supplantée par l’élevage bovin.

Par ailleurs, le soja, le maïs, le blé, la canne à sucre, les patates douces et les plantes fourragères ont fait leur apparition et permis une diversification nécessaire. L’exploitation sylvicole et la pêche industrielle (hareng, crevette) sont également des activités importantes.