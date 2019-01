Le souvenir, c'est la présence invisible

Jusqu’en 2005, le 13 janvier était le jour de la libération nationale. Celui de l’arrivée au pouvoir du général Gnassingbé Eyadema. Défilé grandiose, rencontres sportives et dîner de gala ponctuaient cet événement auquel assistaient de nombreux dirigeants africains et des officiels venus d'Europe et des Etats-Unis.

Après le décès du président togolais, cette date a été progressivement remplacée par le 27 avril, fête de l'indépendance.

Pour ceux qui connu le 'vieux', le 13 janvier est un moment de recueillement et du souvenir.