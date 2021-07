Le Forum Femmes et Politique aura lieu le 30 juillet en ligne avec la participation de plusieurs personnalités africaines influentes.

Yawa Ahofa Kouigan, présidente de la Faitière des communes du Togo et maire de la ville d’Atakpamé, représentera le Togo.

L’engagement des femmes en politique est relativement récent. Au Togo le mouvement s’est accéléré ces derniers années.

Forum femmes et Politique est le plus grand rassemblement des femmes et dirigeantes politiques en Afrique, assurent ses promoteurs.

Il se veut un réseau de réflexion et d’action en faveur du leadership féminin.