Mgr Kpodzro appelle le pape à la rescousse

Trois jours de jeûne, de prières et de louanges pour la délivrance du peuple togolais. C’est ce que demande aux fidèles l’archevêque émérite de Lomé, Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, parrain du candidat Agbeyome Kodjo.

Le prélat supplie le pape François de ‘s'autosaisir du dossier togolais comme le ferait le Christ’.

Mgr Kpodzro dénonce le résultat des élections présidentielles du 22 février affirmant que le vainqueur est en réalité Agbéyomé Kodjo. Ce dernier a obtenu 18,37% des suffrages.

‘Ces résultats représentent l’inverse de la réalité du vote de la population. Je lance un vibrant appel à tous les togolais épris de justice, de vérité et de liberté à se mobiliser et de façon décisive en vue de faire échec à cette manœuvre grotesque et répugnante d'une époque longtemps révolue’, déclare-t-il dans un message vidéo.