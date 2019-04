Agbéyomé Kodjo, le président du Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD, ex-Obuts, opposition) a pris la tête de la Commission de la Défense à l’Assemblée.

Un poste à haute responsabilité. L’intégrité du territoire, la lutte contre la criminalité, les menaces de groupes extrémistes sont autant de défis auxquels le Togo doit faire face.

‘C’est une mission qui ne sera pas de tout repos’, confie M. Kodjo dans l’entretien qui suit.

Republicoftogo.com : Quelles sont vos priorités immédiates ?

Agbéyomé Kodjo: Je voudrais tout d’abord rendre hommage à mes collègues qui m’ont désigné à ce poste. C’est une marque de confiance, sans oublier tous ceux qui ont de près ou de loin contribué pour que cette responsabilité me soit attribuée.

Nous ferons l’état des lieux pour déterminer les actions en cours qui nécessitent d’être conduites à terme, dans le cadre des attributions dévolues par l’article 34 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, à notre Commission.

Les champs de compétences la Commission de la Défense couvrent les questions relatives au recrutement du personnel civil et militaire des armées, la gendarmerie, la justice militaire et la police mais aussi l’organisation de la défense et de la sécurité.

Elle veille, en outre, à l’intégrité territoriale, la sécurité des biens et des personnes et au développement de la politique de coopération et d’assistance militaire.

Nous aurons un droit de regard sur l’ensemble de ces domaines, vous comprenez que notre mission ne sera pas de tout repos.

Republicoftogo.com : L’Afrique de l’Ouest est confrontée à la menace du terrorisme et des trafics. Comment espérez vous contribuer au niveau parlementaire à combattre ces fléaux.

Agbéyomé Kodjo : Il n’a échappé à personne que notre sous-région est en proie des menaces terroristes constantes.

Nos Etats développent des stratégies appropriées pour combattre ce cancer de la paix et pour maintenir la stabilité sous régionale.

De nouvelles actions sont en cours pour renforcer la protection de nos populations et des sites sensibles.

Notre Commission apportera toute son expertise aux efforts déjà engagés par les pouvoirs publics.