Nul n'est au dessus des lois

Le gouvernement a mis en garde mercredi tous ceux qui contestent les résultats provisoires de l’élection présidentielle et tentent de déstabiliser le pays.

‘Agbéyomé Kodjo connait bien les lois et quant à Mgr Kpodzro, ce n'est pas parce qu'il est prélat qu'il va se dérober à la loi. Vous verrez la réaction des autorités compétentes, si eux-mêmes ou d'autres s’amusaient à poser des actes qui sont contraires à l’ordre public et à la loi’, a déclaré Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique au micro de Victoire FM.

M. Kodjo n’accepte pas les résultats annoncés dimanche soir. Il évoque des fraudes massives et veut mobiliser la population pour exiger la publication des ‘vrais chiffres’.

Pour M. Bawara, la posture de l’archevêque émérite de Lomé, soutien d’Agbéyomé Kodjo, n’est pas digne.

‘A son âge et avec ses responsabilités passées, nous aurions aimé qu'il soit là en train de méditer et prier pour la paix au lieu de devenir un élément d’agitation. Quelqu’un qui œuvre pour le désordre et la confusion dans le pays, cela n'arrivera pas', a précisé le ministre.