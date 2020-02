Pré-campagne digitale

La campagne électorale s’ouvre jeudi. Mais les sites internet et pages sur les réseaux sociaux dédiés à Faure Gnassingbé sont déjà très nombreux.

Ils ont été lancés par des sympathisants, des individuels ou des organisations de soutien. Le numérique s’impose dans toute campagne, mais son influence est difficilement quantifiable.

Dans les zones rurales, où internet est difficilement accessible et l’équipement en ordinateurs et smartphones très limité, les meetings, distribution de casquettes et T-shirt restent encore le meilleur moyen de conquérir les électeur