Problème de packaging

Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, l’ancien archevêque de Lomé, s’est mis à dos une bonne partie de la classe politique avec des déclarations tonitruantes sur le comportement des opposants.

Il se déclare favorable à l’union de l’opposition, mais n’a pas de mots assez forts pour dénoncer ceux – plus de la moitié – qui ont quitté ce groupement de partis.

‘Ce qu’il dit n’est pas infondé, malheureusement le +produit Kpodzro+ est mal emballé et mal vendu’, a déclaré dimanche au micro d’une radio privée Tchassona Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie (MCD) et ex membre de la C14.

Pour le politicien, l’union de l’opposition est une solution, mais pas forcément la seule à quelques mois de l’élection présidentielle de 2020.