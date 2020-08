Séna Alipui s'inquiète pour la Côte d'Ivoire

Séna Alipui, le président du groupe parlementaire UFC (opposition) s’est inquiété mardi des risques de déstabilisation en Côte d’Ivoire à l’approche de l’élection présidentielle.

‘Nous avons besoin de paix et de stabilité pour éviter que la crise sanitaire et économique actuelle ne se transforme en crise sociale et politique qui pourrait déstabiliser durablement la sous-région et remettre en cause les perspectives de l'espace Cedeao’, a-t-il déclaré.

Alassane Ouattara a indiqué, début août, son intention d'être candidat à un troisième mandat de président de la Côte d'Ivoire. Cette candidature ne laissait que peu de doutes après la mort, début juillet, de son dauphin désigné, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

Cette candidature est jugée anti-constitutionnelle par de nombreux opposants ivoiriens.