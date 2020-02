Sens des responsabilités

A 48h de l’ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle, la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a appelé les différents acteurs à tout mettre en oeuvre pour le déroulement du scrutin dans un climat apaisé.

‘Dans le souci d’aboutir à une élection respectueuse des droits de l’homme, la CNDH invite au respect scrupuleux des dispositions du code électoral et des autres législations pertinentes', indique l’institution.

Elle demande le libre exercice des libertés fondamentales et appelle les candidats et les pouvoirs publics à faire preuve d’’impartialité, de neutralité et d’objectivité’.

La CNDH met en garde contre les violences politiques qui pourraient survenir lors des meetings.

En Afrique, les campagnes électorales sont toujours des périodes sensibles, comme d’ailleurs celles suivant la publication des résultats.

Les derniers scrutins organisés au Togo se sont déroulés dans le calme, y compris la présidentielle de 2015