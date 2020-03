Tous solidaires dans l'épreuve

Jean-Pierre Fabre (G) et Agbéyomé Kodjo

En ces temps de crise sanitaire, mieux vaut ranger les conflits politiques au vestiaire.

C’est ce que fait Agbéyomé Kodjo, le leader du MPDD.

‘Restez vigilants dans ces heures difficiles’. Pour l'heure, nous faisons la guerre contre un ennemi invisible qui est ce virus. Demain, la vérité triomphera au service d'un ordre nouveau', a déclaré l’ancien candidat à l’élection présidentielle dans un message vidéo.

Pour l’ANC (opposition), les mesures prises par le gouvernement sont bonnes, mais il faut aller encore plus loin.

‘L’ANC exhorte les autorités à envisager, d’ores et déjà, des mesures énergiques et responsables consistant notamment à̀ limiter plus drastiquement les déplacements des populations par couvre-feu ou par confinement partiel ou total', indique ce parti.