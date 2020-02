Travail de terrain

La plupart des membres du gouvernement battent campagne en faveur du candidat d’UNIR. Dans leur fief, ils invitent la population à voter pour Faure Gnassingbé mettent en avant son bilan et soulignant ses engagements pour les cinq prochaines années.

A Bafilo, Zouheratou Tchakondo-Kassa-Traoré, la ministre des Infrastructures et des Transports, souligne que ‘Faure est le meilleur choix grâce à son expérience, ses fortes actions et sa détermination à continuer, dans la paix et la sécurité, le développement de son pays’.

La ministre sait de quoi elle parle. L’Etat a engagé des centaines de milliards pour la modernisation des infrastructures, routes, pistes, ponts, port, aéroport.

Des équipements qui permettent au Togo de se positionner comme un hub économique de premier plan.