Un engagement fort en faveur de l’inclusion socio-économique

Les députés ont adopté jeudi à l’unanimité le projet de loi sur l'identification biométrique des personnes physiques.

'Plusieurs millions de nos concitoyens vivent sans document d’identité. Cette incise les handicape au quotidien pour des actions aussi simples que l’accès au crédit ou encore la sécurité sociale. Le projet est une réponse à ce déficit. Il intervient dans le contexte des engagements pris par chef de l’Etat, durant la campagne présidentielle et constitue un signal fort de sa volonté et de son engagement à poursuivre la politique d’inclusion socio-économique et financière pour le développement du Togo’, a déclaré Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et des Innovations technologiques.

L’idée est d’attribuer un numéro d’identification unique (NIU) à toute personne physique vivant au Togo.

‘e-ID Togo', c’est le nom du dispositif, permettra de consolider la politique d’inclusion économique et sociale pour le développement.

De nombreux habitants ne disposent d’aucun document d’identité, ni fiche d’état civil, ni carte d’identité ou passeport.

Difficile dans ces conditions d’avoir accès aux services offerts par l’Etat.

Une base de données centrale sécurisée sera ainsi constituée.

Les informations collectées serviront à aider le plus grand nombre de Togolais dans leur vie quotidienne.

Aux détracteurs du projet qui accusent les autorités de vouloir créer un Big Brother, celles-ci répondent qu’il n’est pas question de ficher les individus pour des motifs sécuritaires.

Ce principe d’identification existe dans les pays développés depuis de nombreuses années.

e-ID Togo permettra, à terme, de simplifier la mise à jour du fichier électoral, de faciliter l’accès aux services de santé, de réduire les fraudes dans le secteur financier, de faciliter le ciblage des bénéficiaires des aides dans le secteur social, d’assurer le suivi scolaire et administratif du citoyen, notamment.