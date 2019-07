Un scrutin sans reproches

La Commission électorale (Céni) devrait publier dans la semaine les résultats des élections municipales du 30 juin. Le processus est toujours un peu complexe, ce qui explique le délai avant l’annonce des résultats.

Les contestations ont déjà commencé. Dans une lettre adressé lundi par l’ANC à la Céni, ce parti de l’opposition relève des ‘dysfonctionnements’ dont la mise à disposition de ses délégués des fiches de résultats’.

‘Cela ne rassure pas quant à la transparence et l’équité du scrutin’, estime Jean-Pierre Fabre, le président de cette formation.

En dépit de ces critiques rien ne permet à ce stade de dire que l’élection n’a pas été transparente.

Le taux de participation se situe entre 60 et 65%. Plus qu’honorable pour un rendez-vous local et sachant que les électeurs avaient déjà été sollicités en décembre pour les législatives.