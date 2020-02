De l'épidémie à la pandémie ?

L’épidémie continue de décliner en Chine, selon l’OMS, mais le risque d’une extension sur le reste de la planète s’accroît avec le développement de trois foyers actifs en Corée du Sud, en Iran et en Italie.

Le bilan mondial de l’épidémie, au mardi 25 février, a dépassé les 80 000 cas, dont un peu plus de 77 000 en Chine et frôle les 2 700 morts.

Hors de Chine, il est marqué par l’apparition de cas dans cinq nouveaux pays en 24 heures – Afghanistan, Bahreïn, Koweït, Irak et Oman –, et un nombre d’infections confirmées qui continue de croître en Iran, en Italie et en Corée du Sud.

Le Togo n’a recensé aucun cas.

Les autorités ont mis en place des cellules de veille à l’aéroport et aux frontières terrestres et maritimes.

La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs liaisons vers la Chine, à l’exception d’Ethiopian Airlines.