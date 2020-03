Goût de France est de retour.

La vocation de cet événement planétaire est de fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le plaisir.

Deux dates sont prévues cette année. Le 16 avril à Lomé, Aného et Baguida et le 17 à Kara et Kpalimé.

La région Centre-Val de Loire est à l’honneur.

Plus de vingt restaurants se sont associés à l’opération.

______

Lomé

2 février, Hôtel Napoléon Lagune, Hôtel Sarakawa, La Casa, La Route des vins, La Table du DG, Le Béluga, Le Caliendi, Le Galion, Le Patio, Le Pêcheur, Le Phénicien , Le Philipat, Ludi , Onomo, Palais pourmand.

Aného

La Côte du soleil

Baguida

La Case du chef, Madiba

Kara

Hôtel la Douceur

Kpalimé

Le Fermier