Aïd Moubarak

Faure Gnassingbé a participé dimanche sur le terrain du lycée de Tokoin à la grande prière marquant la Tabaski.

Les musulmans du Togo célèbrent à partir de ce dimanche et pendant quatre jours, l’Aïd el-Kebir. Il s'agit de la fête la plus importante de l'islam, qui marque notamment la fin du pèlerinage à La Mecque.

‘La fête du sacrifice est la plus importante de l'islam. Les célébrations durent quatre jours et s'étendent jusqu'au jeudi 15 août.

La date de la Tabaski change tous les ans.

Elle a lieu le dixième jour du "dhul al-hijja", le dernier mois du calendrier lunaire musulman, qui considère que nous sommes 1440. La date de l'Aïd est déterminée par les hautes autorités musulmanes.

La Tabaski marque la fin du pèlerinage à La Mecque, le ‘Hajj’ qui constitue le cinquième pilier de l'islam. La fête a lieu au lendemain de l'ascension du mont Arafat, point culminant du pèlerinage.

Cette fête commémore un événement relaté à la fois dans le Coran et l'Ancien Testament : la soumission d'Ibrahim, ou Abraham, à Dieu.

Le texte dit que celui-ci était prêt à sacrifier son fils Ismaïl, ou Ismaël, pour prouver sa foi. Alors qu'il était sur le point d'égorger son fils, l'ange Djibril, ou Gabriel, est intervenu, et a remplacé l'adolescent par un bélier.

C'est pourquoi pendant ‘la grande fête’, les musulmans qui en ont les moyens sacrifient un animal (un mouton, une vache, une chèvre), après la prière collective.

L'Aïd étant une fête de partage, la viande est en partie offerte aux pauvres.

Bien qu'il soit largement pratiqué, le sacrifice n'est pas obligatoire.

La prière s’est déroulée sous la direction de Bako Abdoul Baki, iman de la mosquée centrale de Lomé.

‘La droiture consiste à se soumette à Allah et à respecter les lois et les institutions de son pays. Les prophètes l’ont fait et nous pouvons aussi le faire', a souligné religieux.