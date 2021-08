Cadastre en bon ordre

Le nouveau code foncier fait obligation d’enregistrer les lots avant toute vente.

Selon la direction du cadastre, de la conservation foncière et de l’enregistrement, les togolais commencent à se plier à cette obligation qui évite, notamment, la double ou triple vente.

‘Nous assistons à un boom de demandes d’immatriculation. De 2.500 en moyenne il y a trois ans, on est déjà à plus de 11.000. A cette allure, on atteindra 20.000 demandes et peut être plus d’ici à la fin de cette année’, a indiqué vendredi Déabalo Bawaname, l’un des responsables de la Division du cadastre.

Les procédures ont été simplifiées grâce à la mise en place du guichet foncier; ce qui entraîne aussi une réduction des coûts.