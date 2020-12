Contrôles renforcés sur les routes

La police a repris ses contrôles sur les routes. Taux d’alcoolémie et usage de drogue au volant sont vérifiés.

'Outre la conduite en état d’ébriété, certains conduisent sous l’emprise de la drogue', indique la Direction de la sécurité routière (DSR).

Les nouveaux équipements utilisés sont plus précis et permettent de détecter la drogue et l’alcool en même temps.

En raison du Coronavirus, les tests sont réalisés avec la plus grande prudence.

En cas d’infraction, le véhicule peut être immobilisé et le conducteur se verra retirer son permis.