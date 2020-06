Démarche volontaire

Les volontaires sont au front. Près de 6.000 d’entre-eux sont mobilisés pour lutter contre le covid-19 et pour aider la population.

‘Sensibilisation sur les mesures barrières, suivi des cas contacts, production d’équipements de protection sont les activités menées sur le terrain’, a indiqué Omar Agbangba, directeur général de l'Agence nationale de volontariat du Togo (ANVT).

Les volontaires ont fabriqué plus de 4.000 dispositifs de lavage de mains, plus de 23.000 masques et près de 500 litres de gel hydroalcoolique distribués aux populations.