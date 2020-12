Des gérants de bars font la sourde oreille

Bars et restaurants ne peuvent plus recevoir les clients depuis le 20 décembre et jusqu’au 3 janvier.

Une mesure destinée à prévenir les contaminations en cette période de fêtes.

Certains tenanciers de buvettes n’ont semblent-il pas entendu parler des restrictions ou préfèrent les ignorer.

A Lomé, plusieurs établissements sont ouverts et les terrasses sont dressées comme si de rien était.

Mais les gérants risquent une amende de 20.000 Fcfa.

Les patrouilles de police sont fréquentes dans la capitale et sa banlieue.

Lomé compétait près de 30.000 bars et maquis.