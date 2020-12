Des restrictions socialement responsables

Le Conseil scientifique est chargée de guider le gouvernement dans la mise en oeuvre de la politique sanitaire pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Il faut à la fois protéger la population tout en menaçant l’activité économique pour éviter une crise sociale. Difficile équilibre.

‘Nous avons indiqué au gouvernement que toutes les décisions prises doivent socialement acceptables’, a déclaré lundi le Pr Didier Ekouévi, président du Conseil.

Les fêtes de fin d’année sont propices aux rassemblements et donc à la propagation du virus.

Des mesures sont envisagées et examinées en ce moment comme l’instauration d’un couvre-feu à Lomé ou la fermeture des bars et restaurants entre Noël et le Jour de l’An.

Mais l’idée est aussi de ne pas pénaliser les commerçants et leurs employés.