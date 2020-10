Désinfection à tous les étages

Les établissements hôteliers, les bars et les restaurants sont durement frappés par la crise sanitaire. Les clients se font rares, notamment les hommes d’affaires étrangers, et les plus téméraires redoutent d’être infectés lors d’un dîner entre amis au resto ou en buvant une bière dans un bar d’hôtel.

Les pouvoirs publics assistent ce secteur sinistré. Ils veulent aussi s’assurer que les mesures d’hygiène et de distanciation soient respectés. Gel hydroalccolique, port du masque par les serveurs et les clients, désinfection régulière des tables …

Les responsables du ministère de la Santé ont mené ce vendredi des contrôles inopinés dans différents lieux.

Pas toujours au niveau de sécurité exigé pour être ouvert.

Les grands hôtels sont en général respectueux. C’est leur intérêt s’ils veulent remplir une petite partie des chambres.

L’hôtel Onomo de Lomé a poussé les choses plus loin. Chaque employé doit prendre une douche sur place avant de commencer son travail. Prise de température obligatoire et désinfection systématique des bagages, des chambres, les espaces publics.

Un dispositif censé rassurer les visiteurs.