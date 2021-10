Du lourd à Lomé

Quand c’est gros, c’est gros. Un énorme Antonov 124-100 s'est posé jeudi à l’aéroport de Lomé pour livrer du fret.

L’appareil de fabrication russe et battant pavillon ukrainien, est le second plus gros avion du monde produit en série; l'avion le plus gros du monde hors série étant l’Antonov An-225.

Il permet de transporter les charges les plus diverses telles que locomotives, turbines, grues, bateaux … Ce monstre est équipé de deux ponts roulants disposant chacun de deux palans pouvant supporter un poids maximum de 20 tonnes.

Il peut embarquer jusqu'à 150 tonnes.

L'Antonov a décollé de Lomé à 12h (TU) pour rejoindre sa base de Kiev.