Eteignez en partant

Dans les ministères, les administrations publiques et les sociétés privées, c’est l’heure de la chasse au gaspi.

Des climatiseurs qui fonctionnent toute la nuit, les lumières qui restent allumées pour rien coûtent une fortune et contribuent à la dégradation de l’environnement.

Il faut mettre fin au gaspillage.

Des affichettes font leur apparition dans les bureaux pour inciter les salariés, non seulement à fermer la porte de leur bureau après leur départ, mais à éteindre la lumière et les ordinateurs et à couper l’air conditionné.

Souhaitons que ces campagnes portent effectivement leurs fruits.