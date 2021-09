La circulation des piétons sur l’esplanade du Palais des congrès de Lomé est interdite jusqu’au 24 octobre.

Des travaux d’élagage et de réhabilitation des espaces verts sont en cours.

Ce palais abrita pendant plusieurs années l’Assemblée nationale, mais sa vocation est d’accueillir des spectacles et des conférences.

Il est situé en face de l’hôtel du 2 février, le plus grand et le plus luxueux du pays.